Родственница пострадавших в Забайкалье сообщила детали ДТП с автобусом

Собеседница РБК, чьи сестра и мать находились в автобусе, попавшем в ДТП в Забайкалье, рассказала подробности инцидента. По ее словам, автобус ехал на большой скорости, а когда пробило колесо, он упал набок.

«Колесо лопнуло, и водитель ехал на большой скорости. Автобус упал набок, и на большой скорости их протащило боком, они врезались в бордюр, слетели с моста вниз и крышей приземлились на реку», — рассказала девушка, добавив, что живет в Чите, а мама и сестра — в Сретенске. «Это был рейсовый автобус. Ехали в Читу к нам сюда, чтобы отправить сестру в лагерь», — уточнила она.

Она отметила, что ее младшая сестра и мать выбрались из автобуса самостоятельно одними из первых. «Как только произошла авария, сразу же мама позвонила. Вылезла, получается, какая-то женщина, как я понимаю, беременная. Потом вылезла моя младшая сестра, у нее не было повреждений. Мама ударилась сильно головой. Сестра вытащила маму, помогла ей. Потому они вместе начали помогать кому-то еще. Сразу позвонили в МЧС и родственникам нашим. Сестра младшая дома, она отделалась легким испугом, просто ее надо теперь к психологу. А у мамы зашивали рану на голове, она в больнице, ее оставили на ночь», — пояснила она.

В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 19 человек. По данным ГИБДД, перед аварией у автобуса лопнуло переднее колесо.

В автобусе находились 43 пассажира и водитель. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава, 19 пострадавших доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы. Состояние четырех пациентов из числа пострадавших при ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое.