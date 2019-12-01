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Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что в Москве считают полезной будущую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предложил не гадать, насколько полномасштабной будет встреча президентов России и Украины. «Она не будет формальной, потому что это произойдет «на полях» другого мероприятия», — отметил министр.

Он напомнил, что не Россия сокращала двусторонние отношения и прерывала транспортное сообщение между двумя странами. Лавров отметил, что если Украина заинтересована в их возобновлении, то за Москвой «не заржавеет».

О намерении Путина провести двустороннюю встречу с Зеленским в Париже в эфире программы также говорили помощник российского президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Теги: Сергей Лавров, Украина
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