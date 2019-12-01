В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс

В возрасте 77 лет в Санкт-Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на друга семьи.

В сообщение указывается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

О смерти Янсонса также сообщил в Facebook пианист Денис Мацуев. По его словам, в воскресенье днем он должен был выйти вместе с дирижером на сцену и играть с Венским филармоническим оркестром.

«Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт», — написал Мацуев. Он отметил, что в оркестре приняли решение начать выступление не с концерта Чайковского, а с любимого произведения Янсонса — этюда-картины Рахманинова ля-минор «Море и чайки».

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году вместе в семьей переехал в Ленинград, где с отличием окончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Янсонс является обладателем многих отечественных и зарубежных наград. Он получил звания заслуженного артиста РСФСР (1979) и народного артиста РСФСР (1986). Кроме того, он является почетным членом Королевской Академии музыки в Лондоне, почетным членом Общества друзей музыки в Вене и рыцарем Ордена Нидерландского льва. В 2005 году Янсонса наградили премией «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.