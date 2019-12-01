Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

Ученые пришли к выводу, что риск смертности у среднестатистического российского мужчины выше, чем у космонавта. Эти данные следуют из доклада специалистов Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН, который находится в распоряжении «РИА Новости».

Согласно исследованию, вероятность смерти от болезней и травм у космонавтов, имеющих опыт полета, на 60% ниже, чем у обычных российских мужчин. Эксперты указывают, что такую же тенденцию годом ранее выявили американские ученые, сравнившие риск смертности у астронавтов и мужского населения США.

При этом в докладе поясняется, что возможной причиной такого соотношения является тщательный отбор по показателям здоровья и физической подготовки среди желающих стать космонавтами.

Интерес к изучению рисков смерти и состояния здоровья представителей этой профессии вызван необходимостью увеличивать время проведения в космическом пространстве. Разработки в этой области, по мнению ученых, могут оказывать положительное влияние на самочувствие и продолжительность трудового пути космонавта.