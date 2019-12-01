Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина Общество, 06:05 Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ Общество, 05:46 В Екатеринбурге эвакуировали 100 человек из-за возгорания в квест-руме Общество, 05:24 В 2018 году ВИЧ диагностировали у 86 тыс. россиян Общество, 04:52 СМИ сообщили о расследовании ЕС методов Google по сбору данных Технологии и медиа, 04:35 В Ленинградской области найден мертвым замначальника отделения полиции Общество, 04:01 Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным Политика, 03:32 Посольство России потребовало у Вашингтона не вмешиваться в дела страны Политика, 03:21 Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России Общество, 02:52 В Белгороде решили не увольнять подравшегося с учеником педагога Общество, 02:08 Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии Общество, 02:02 В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер Бизнес, 01:40 Турецкие военные погибли при взрыве на северо-востоке Сирии Политика, 01:36 В Ярославе из-за взрыва газа в доме эвакуировали 350 жителей Общество, 01:02
Общество ,  
0 
Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

Ученые пришли к выводу, что риск смертности у среднестатистического российского мужчины выше, чем у космонавта. Эти данные следуют из доклада специалистов Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН, который находится в распоряжении «РИА Новости».

Согласно исследованию, вероятность смерти от болезней и травм у космонавтов, имеющих опыт полета, на 60% ниже, чем у обычных российских мужчин. Эксперты указывают, что такую же тенденцию годом ранее выявили американские ученые, сравнившие риск смертности у астронавтов и мужского населения США.

При этом в докладе поясняется, что возможной причиной такого соотношения является тщательный отбор по показателям здоровья и физической подготовки среди желающих стать космонавтами.

Интерес к изучению рисков смерти и состояния здоровья представителей этой профессии вызван необходимостью увеличивать время проведения в космическом пространстве. Разработки в этой области, по мнению ученых, могут оказывать положительное влияние на самочувствие и продолжительность трудового пути космонавта.

Теги: РАН, космонавты, смертность
Материалы по теме
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракеты «Союз-2»
Политика
В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter