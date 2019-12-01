Турецкие военные погибли при взрыве на северо-востоке Сирии

На севере сирийской провинции Хасеке в городе Телль-Халафе прогремел взрыв, в результате которого погибли несколько турецких военных и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, воюющих на стороне турецкой армии. Об этом сообщает агентство SANA.

Накануне, 30 ноября, в Сирии прогремели еще два взрыва. По меньшей мере один мирный житель скончался и 13 получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле в Айн-эль-Арус на севере провинции Ракка. Еще двое детей в районе Восточная Гута под Дамаском подорвались на мине, установленной боевиками.

9 октября Анкара развернула наступление против курдских вооруженных формирований на границе с Сирией, которых турецкие власти признали террористами. Позднее, 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, согласно которому Анкара прекратила операцию и предоставила курдским отрядам время на отход от границы. Там же была создана зона безопасности, которую патрулируют сирийские и российские военные.