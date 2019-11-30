Сириец рассказал о поездке в Москву на коне ради встречи с Путиным

Сириец рассказал о поездке в Москву на коне ради встречи с Путиным

Сирийский путешественник Аднан Аззам приехал в Россию на коне из Дамаска. Арабского скакуна он намерен подарить президенту Владимиру Путину, сообщает «РИА Новости».

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30 ноября Аззам прибыл в Ростов-на-Дону. До этого за семь месяцев он проехал на лошади почти 6 тыс. км, посетив Багдад, Тегеран, Дагестан, Чечню. По словам путешественника, после Ростова он направится в Воронеж и планирует быть в российской столице к 15 января.

Путешественник рассказал о жаре, с которой он столкнулся в Иране, и российском холоде. Аззам также сообщил о языковом барьере. После вручения подарка президенту путешественник вернется в Сирию, где планирует смонтировать фильм о поездке.

Аднан Аззам — член международной Гильдии конных путешественников (LRG). В 1982 году он начал длившееся более трех путешествие в Северную Америку. Добравшись до США, Аззам встретился с президентом Рональдом Рейганом.