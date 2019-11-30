В Канаде задержали пытавшегося наехать на людей угонщика пожарной машины

Неизвестный украл пожарную машину в канадском городе Виннипег, после чего попытался наехать на людей в центральном парке. Подозреваемого задержали, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Пожарную машину преследовало более десяти полицейских автомобилей. Водитель добрался до торгового центра, а затем поехал по траве парка, после чего автомобиль сломался и остановился на проспекте Ассинибойн под мостом.

В полиции заявили, что не считают происшествие террористическим актом. Грузовик пожарной службы угнали, когда она прибыла на вызов об аварии на шоссе Хендерсон, где машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, сообщает телеканал CTV.

В конце апреля 2018 года микроавтобус наехал на людей на пешеходном переходе в Торонто. В результате погибли десять человек и еще 15 пострадали. Водителя, которым оказался 25-летний студент Алек Минасян, задержали. Он заявлял полиции, что он использовал транспортное средство в качестве оружия.