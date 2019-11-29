Двое уроженцев Узбекистана погибли при крушении легкого самолета в Канаде

Отабек Облокулов (Фото: Anson Air / Facebook)

Два уроженца Узбекистана и пять членов их семей погибли при крушении легкого одномоторного самолета Piper PA-32 в Канаде, сообщает МИД республики.

Cреди погибших трое детей. Самолетом управлял Отабек Облокулов, который вместе с семьей и другими родственниками направлялся из Торонто в Кингстон на выходные. По предварительной информации, причиной крушения могла стать плохая погода.

Личности погибших удалось установить, решаются консульско-правовые и организационные вопросы. Облокулов и Набиев вместе с семьями проживали в Торонто, сообщает канал CBC.

Авиакатастрофа произошла 27 ноября примерно в 5 км от аэропорта Кингстона, однако добраться до места крушения спасательным службам удалось только спустя несколько часов. Совет по безопасности на транспорте Канады в ближайшие дни изучит записи технических устройств воздушного судна и назовет точную причину авиакатастрофы.