Чистая прибыль «Газпрома» (с учетом неконтролирующей доли участия) по итогам января—сентября 2019 года составила 1,107 трлн руб., сообщается в отчете компании, подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.

При этом выручка компании от продаж сократилась на 3%, или 203,25 млрд руб., и составила почти 5,7 трлн руб. «Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано изменением реализованных объемов и средних цен», — отмечается в сообщении «Газпрома».

Чистая выручка от продажи газа за девять месяцев сократилась в годовом исчислении на 8%, или почти 242 млрд руб., до 2,8 трлн руб. Такой результат в «Газпроме» связывают в основном с сокращением объемов экспорта газа в страны Европы (на 14 млрд куб. м) и снижением средней цены (в рублях на 5%).

В то же время чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 15 млрд руб., или на 6%, до 250,6 млрд руб. А выручка от продажи газа в России — на 29,25 млрд руб., или на 5%, до 666,125 млрд руб. Такой результат в «Газпроме» объясняют ростом средней рублевой цены.