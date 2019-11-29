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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.

«Глупости, полные глупости», — сказал он и добавил, что чувствует себя прекрасно. Об этом Гришечкин также заявил «Пятому каналу».

Ранее об избиении актера писал РЕН ТВ со ссылкой на его жалобу правоохранителям, а также Telegram-канал Mash. По данным канала, Гришечкина якобы избил знакомый в его квартире в Москве. Мужчине удалось скрыться с места преступления, полиция начала проверку, писали СМИ. Сообщалось, что врачи диагностировали у актера травму головы, но он отказался ехать в больницу. 

Вячеслав Гришечкин — заслуженный артист России, актер театра и кино. Он снимался в сериалах «Солдаты», «Марш Турецкого», «Каменская» и «Тайны дворцовых переворотов».

Теги: Москва, сериал, избиение
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