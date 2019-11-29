Общество , 29 ноя, 09:27
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В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ
Ясухиро Накасонэ
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
Источник Kyodo уточнил, что политик умер в больнице утром 29 ноября.
Накасонэ был премьером Японии с 1982 по 1987 год, до этого занимал ряд высоких государственных постов, в частности министра транспорта и министра торговли и промышленности.
В бытность главой правительства он выступал за усиление обороноспособности и пересмотр Конституции, тесно сотрудничал с президентом США Рональдом Рейганом. В 1985 году Накасонэ присутствовал на похоронах генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко и встретился с его преемником Михаилом Горбачевым.