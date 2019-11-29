В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Ясухиро Накасонэ (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.

Источник Kyodo уточнил, что политик умер в больнице утром 29 ноября.

Накасонэ был премьером Японии с 1982 по 1987 год, до этого занимал ряд высоких государственных постов, в частности министра транспорта и министра торговли и промышленности.

В бытность главой правительства он выступал за усиление обороноспособности и пересмотр Конституции, тесно сотрудничал с президентом США Рональдом Рейганом. В 1985 году Накасонэ присутствовал на похоронах генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко и встретился с его преемником Михаилом Горбачевым.