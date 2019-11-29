Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 28 ноя, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 28 ноя, 13:34
С 2020 года в России смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине Технологии и медиа, 07:01 Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные Финансы, 07:00 Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Финансы, 07:00 В Минздраве сообщили дату окончания экспертизы «Фризиума» Общество, 06:51 Yonhap сообщило о подготовке торговых переговоров между Сеулом и Токио Экономика, 06:35 В России предложили включить итальянский язык в список предметов ЕГЭ Общество, 06:10 Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД Общество, 06:07 У крупнейшего российского импортера вина появился новый совладелец Бизнес, 06:00 В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение Политика, 06:00 В России предложили увеличить время продажи отечественного вина Общество, 05:14 Верный пес из Китая пытался откопать могилу хозяина после его смерти Общество, 05:12 Экс-министр юстиции Украины назвала нищету в стране результатом майдана Политика, 04:53 NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС Технологии и медиа, 04:44 Умерла старейшая жительница США Общество, 04:38
Экономика ,  
0 
Yonhap сообщило о подготовке торговых переговоров между Сеулом и Токио

Власти Японии и Южной Кореи начали обсуждать возможные переговоры по урегулированию торгового спора. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли Южной Кореи.

Во время рабочей встречи 28 ноября в Сеуле представители торговых ведомств двух стран обсудили дату, график и повестку предстоящих переговоров на высшем уровне.

Переговоры должны пройти в Токио во второй половине декабря. На них будут обсуждаться вопросы экспортной политики.

Торговые отношения между Сеулом и Токио ухудшились летом 2019 года. Япония ввела запрет на экспорт в Южную Корею трех химических составляющих для производства полупроводников и электроники.

После этого страны исключили друг друга из «белых списков» надежных торговых партнеров, которые давали преференции на экспорт. Сеул также отказался продлевать с Токио договор об обмене разведданными.

Южная Корея подала в во Всемирную торговую организацию жалобу на Японию в связи с ограничением поставок компонентов.

Теги: Япония, Южная Корея, торговля, переговоры
Материалы по теме
Япония потребовала от Южной Кореи извинений из-за слов об императоре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter