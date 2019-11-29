Yonhap сообщило о подготовке торговых переговоров между Сеулом и Токио

Yonhap сообщило о подготовке торговых переговоров между Сеулом и Токио

Власти Японии и Южной Кореи начали обсуждать возможные переговоры по урегулированию торгового спора. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли Южной Кореи.

Во время рабочей встречи 28 ноября в Сеуле представители торговых ведомств двух стран обсудили дату, график и повестку предстоящих переговоров на высшем уровне.

Переговоры должны пройти в Токио во второй половине декабря. На них будут обсуждаться вопросы экспортной политики.

Торговые отношения между Сеулом и Токио ухудшились летом 2019 года. Япония ввела запрет на экспорт в Южную Корею трех химических составляющих для производства полупроводников и электроники.

После этого страны исключили друг друга из «белых списков» надежных торговых партнеров, которые давали преференции на экспорт. Сеул также отказался продлевать с Токио договор об обмене разведданными.