Верный пес из Китая пытался откопать могилу хозяина после его смерти

Пес по кличке Хуцзы отказался возвращаться домой после смерти своего хозяина и пытался откопать его могилу в городе Фупин китайской провинции Шэньси. Сюжет об этом появился на видеохостинге Pear.

Как рассказала дочь покойного, мужчина по имени Ву умер в результате болезни. его 12-летний питомец пошел вместе с семьей умершего на похороны, а после них лег на могилу и отказывался уходить.

Собака не ела и не пила в течение трех суток после смерти хозяина. После похорон она ходила по могиле, ложилась и замирала на ней, а также пыталась откопать покойного.

Образцом собачьей верности во всем мире стала история японского пса Хатико породы акита-ину. В мае 1925 года его хозяин — профессор Токийского университета — умер от инсульта на работе. Хатико в тот день ждал его на железнодорожной станции Сибуя, куда провожал каждый день.

Пес приходил на станцию в течение почти десяти лет до 8 марта 1935 года, когда он умер от рака. Еще при жизни Хатико был воздвигнут памятник на станции Сибуя. Истории посвящены фильмы и песни.