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Политика ,  
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Экс-министр юстиции Украины назвала нищету в стране результатом майдана

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала страну «самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей» и заявила, что причиной такой ситуации стали события на майдане 2013-2014 годов. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

Лукаш рассказала о событиях, предшествующих акциям на майдане и выразила мнение, что украинские власти тогда «должны были применить самые жесткие методы наведения порядка».

Также она призналась, что чувствует вину за то, что была в команде, которая не справилась с кризисом.

Лукаш заявила, что тот, кто не видит связи между бедственным положением дел на Украине и майданом — «просто нездоровый физически и психически человек».

В конце ноября 2013 года на Майдане Незалежности — главной площади Киева — начались протестные акции из-за решения правительства приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Позже протесты переросли в столкновения с правоохранительными органами. В результате многомесячных беспорядков погибли десятки человек. Президент Украины Виктор Янукович бежал из страны в Россию.

Теги: Украина, майдан
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