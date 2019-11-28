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Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»

Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы. Об этом заявила на заседании президентского совета вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая, передает «РИА Новости».

«У нас по образовательной программе ребенок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю. Мы предлагаем для младших классов ввести дисциплину «Моя Россия», которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране», — сказала Яровая (цитата по «РИА Новости»).

По мнению вице-спикера, в образовательные стандарты среднего профессионального и высшего образования также следует включить обязательную вводную дисциплину, посвященную изучению вопросов цивилизационного наследия России. В частности, Яровая предложила, чтобы учебники по всем дисциплинам были дополнены справочным разделом «Наши имена» с информацией о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей

Вице-спикер также выступила за то, чтобы Российская академия образования стала основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Теги: Ирина Яровая, школьники, образование
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