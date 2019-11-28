В Оренбурге умерла задержанная в отделе полиции девушка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В одном из полицейских отделов в Оренбурге умерла 28-летняя девушка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Как пояснили в ведомстве, в полицию поступило сообщение о семейном конфликте. Прибыв по вызову, полицейские доставили девушку в отдел полиции для разбирательств, где ей стало плохо. Полицейские вызвали для нее наряд скорой помощи, но, несмотря на это, девушка скончалась.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время по факту случившегося следователи проводят проверку.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в отделе полиции № 3 Оренбурга в ночь на 27 ноября. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что во время семейного конфликта девушка нанесла телесные травмы и повреждения своему мужу, который вследствие этого оказался в больнице.