Социологи узнали об отношении белорусов к «союзничеству» с Москвой

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Большинство жителей Белоруссии (почти 90%) считают, что с Россией страну должны связывать партнерские или союзнические отношения. К такому выводу пришли социологи Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, 57,6% респондентов ответили, что считают самым приемлемым вариантом «союзнические» отношения с Москвой, а 31,8% заявили, что ждут отношений «партнерских». Таким образом, за то, что Москва и Минск должны быть союзниками или партнерами, высказались 89,4% опрошенных.

Еще 10,2% выбрали «нейтральные» отношения между странами. Только 0,2% опрошенных сообщили, что находят приемлемым вариантом «враждебные» отношения между Минском и Москвой. Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос о том, как часто им доводится посещать Россию, более половины опрошенных социологами (55,4%) сообщили, что это происходит раз в год и реже. 23,2% заявили, что не были в России никогда, а 21,4% опрошенных сообщили, что приезжают в страну несколько раз в год.