Социологи узнали об отношении белорусов к «союзничеству» с Москвой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
ФИДЕ исключила перенос Всемирной шахматной олимпиады из России Спорт, 19:08 Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России за сделкой с «Мотор Сич» Политика, 19:07 Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине Политика, 19:05 Эксперты выявили у европейцев растущий финансовый стресс Общество, 19:00 Медведев назвал риски «тупого подхода» к созданию цифрового госуправления Политика, 18:59 Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр Политика, 18:57 «Грязные данные», «интернет тел» и массовое распространение eSIM Pro, 18:56 Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС Бизнес, 18:51 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 18:50 Социологи узнали об отношении белорусов к «союзничеству» с Москвой Общество, 18:45 Binance бесплатно раздаст криптовалюту на $1,6 млн Крипто, 18:42 Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе Instagram Технологии и медиа, 18:40 Мадонна отменила три концерта в Бостоне из-за «непреодолимой боли» Общество, 18:39 В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования Общество, 18:36
Общество ,  
0 
Социологи узнали об отношении белорусов к «союзничеству» с Москвой
Фото: Сергей Гритс / AP

Большинство жителей Белоруссии (почти 90%) считают, что с Россией страну должны связывать партнерские или союзнические отношения. К такому выводу пришли социологи Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, 57,6% респондентов ответили, что считают самым приемлемым вариантом «союзнические» отношения с Москвой, а 31,8% заявили, что ждут отношений «партнерских». Таким образом, за то, что Москва и Минск должны быть союзниками или партнерами, высказались 89,4% опрошенных.

Еще 10,2% выбрали «нейтральные» отношения между странами. Только 0,2% опрошенных сообщили, что находят приемлемым вариантом «враждебные» отношения между Минском и Москвой. Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Экономика
В Белоруссии не увидели необходимости в общей с Россией налоговой системе

Отвечая на вопрос о том, как часто им доводится посещать Россию, более половины опрошенных социологами (55,4%) сообщили, что это происходит раз в год и реже. 23,2% заявили, что не были в России никогда, а 21,4% опрошенных сообщили, что приезжают в страну несколько раз в год.

Опрос проводился в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» на средства Российского научного фонда. В ходе опроса жителей Белоруссии разных лет социологи собрали 500 анкет из разных регионов страны.

Теги: Белоруссия, Россия, интеграция, Союзное государство
Материалы по теме
Россия и Белоруссия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год
Политика
Швеция решила больше не называть Белоруссию Белой Россией
Политика
Медведев посоветовал снизить градус в обсуждении интеграции с Белоруссией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter