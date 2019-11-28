Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани» (сеть ресторанов Ольги Бузовой BUZfood) на 100 тыс. руб. Это следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Истцом выступал департамент торговли и услуг Москвы. Согласно решению суда, компания, совладелицей которой, по данным СПАРК, является Бузова Ольга Игоревна, привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Бузовой принадлежит 50% «Бузова Рест Компани».

В решении суда сказано, что компания может обжаловать решение в течение десяти дней.

РБК направил запрос представителю Бузовой.

Согласно информации на сайте сети ресторанов, оба заведения в Москве не работают по техническим причинам. Еще один ресторан есть в Санкт-Петербурге.