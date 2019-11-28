Дмитрий Разумовский (Фото: imperpravo.ru)

В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ. В адвокатском кабинете «Содействие», который возглавлял погибший, РБК сообщили, что смерть Разумовского не носила криминального характера.

«В последнее время он присутствовал в угнетенном состоянии из-за житейских проблем. Человек впал в депрессию», — рассказали в «Содействии». Там добавили, что в адвокатуре он работал около 20 лет.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК о том, что приоритетной версией смерти адвоката является суицид. «Версия суицида в приоритете», — заявил источник.

Дмитрий Разумовский окончил Военный университет Министерства обороны России, был членом Адвокатской палаты города Москвы, говорится на его официальной странице.