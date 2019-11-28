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СМИ узнали о возможном отречении королевы Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Как сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении монарха, открыто об отречении королевы никто не говорит, однако процесс передачи полномочий продолжается уже некоторое время.

В подтверждение The Sun приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.

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По словам собеседника газеты, отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения. The Sun отмечает, что именно в этом возрасте от участия в официальных мероприятиях официально отказался ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

Елизавета II является королевой с 1952 года. Дольше нее Великобританией (ранее Англией) не правил ни один монарх.

Теги: Елизавета II, Великобритания, отречение от престола
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