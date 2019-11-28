На химзаводе в Техасе в течение суток прогремели два взрыва

На химзаводе в Техасе в течение суток прогремели два взрыва

На химическом заводе, расположенном в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас), за сутки произошли два взрыва. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, первый взрыв прогремел в 1:00 (10:00 мск) 27 ноября. В результате происшедшего пострадали три работника предприятия. Спустя 12 часов на заводе произошел второй взрыв, власти объявили об эвакуации людей из близлежащих городов, расположенных в радиусе четырех миль (около 6,4 км) от места инцидента. Как сообщает Reuters, речь идет как минимум о 60 тыс. человек.

Как сообщили CNN в департаменте шерифа Джефферсона, пожарные продолжают попытки потушить возникший на заводе пожар. Пока отсутствует информация о причинах взрывов.

В марте 2018 года на химическом заводе в американском городе Крессоне (штат Техас) произошел взрыв. В результате происшедшего один человек получил ожоги, один пропал без вести.