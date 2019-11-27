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Французский социолог Карин Клеман заявила о запрете на въезд в Россию
Карин Клеман (Фото: Carine Clement / Facebook)

Французский социолог Карин Клеман не смогла въехать в Россию, рассказала она газете «Коммерсантъ».

По словам Клеман, 27 ноября она прилетела из Франции в столичный аэропорт Шереметьево, где ее задержали пограничники. Они проводили исследовательницу в отдельное помещение, где сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вручили ей уведомление о 10-летнем запрете на въезд в Россию и проинформировали, что вышлют ее обратно во Францию ближайшим рейсом.

Постановление, которое ей предъявили, ссылается на один из пунктов федерального закона о порядке въезда в Россию (№ 114-ФЗ), а именно на статью о запрете на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства» (п. 1 ч. 1. ст. 27 этого закона). Клеман заявила, что обратилась в посольство Франции в России в связи с этим инцидентом, и намерена оспорить запрет, так как у нее дочь и муж — граждане России, которые постоянно приезжают в Россию.

Клеман, которая много лет жила в России, но последний год на родине изучала протесты «желтых жилетов», вернулась в Москву, чтобы принять участие в научной конференции, сообщила она «Коммерсанту».

«Я с удивлением обнаружила, что они [«желтые жилеты»] говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах. У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям», — сказала Клеман, отметив, что именно об этом собиралась рассказать в своем выступлении. «Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно», — добавила она.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСБ России, а также запрос в пресс-службу посольства Франции в России.

Карин Клеман — доктор социологических наук, специализируется на изучении низовых коллективных движений, много лет она работала и жила в России. Во время жизни в России она основала институт «Коллективное действие», который изучал протестные движения в России. Она также написала несколько научных работ на эту тему.

В 2002–2009 годах Клеман была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, а сейчас состоит в браке с Андреем Демидовым, который долгое время был сопредседателем независимого профсоюза «Учитель».

Теги: социолог, ФСБ, новости РБК
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