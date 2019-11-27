«Роскосмос» объяснил отсутствие в декларации зама Рогозина активов дочери

Юрий Урличич (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В госкорпорации «Роскосмос» есть перечень должностей, при назначении на которые необходимо подавать декларации о своих доходах, однако данные об активах совершеннолетних детей сотрудников под обязательство о раскрытии не подпадают.

Об этом РБК сообщили в госкорпорации в ответ на просьбу прокомментировать материал проекта Baza об американской недвижимости дочери Юрия Урличича — первого заместителя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«На момент трудоустройства Юрия Урличича в госкорпорацию «Роскосмос» на должность первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам его дочь от прежнего брака являлась совершеннолетней», — сообщил РБК руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. Из-за этого, добавил он, Урличич не должен был отчитываться о ее доходах.

В материале Baza говорилось, что на момент подачи декларации за 2014 год у Урличича была несовершеннолетняя дочь, однако в его декларации было указано, что у нее есть только квартира в безвозмездном пользовании.

По данным Baza, у дочери зама Рогозина от первого брака Дианы Урличич есть земельный участок в американском городе Беллеэр-Бич (штат Флорида). Сделку в интересах дочери, которая на момент покупки в 2011 году была несовершеннолетней, провела бывшая жена Юрия Урличича, утверждает издание. На основании полученных документов Baza делает вывод, что Урличич скрыл данные о земельном участке своей дочери при поступлении на работу в «Роскосмос».