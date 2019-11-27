Путин поздравил с 80-летним юбилеем актрису Галину Польских

Галина Польских (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народную артистку РСФСР Галину Польских. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил киноработы актрисы, которые «всегда интересны и талантливы», а также пользуются «профессиональным признанием и искренней любовью зрителей».

«Многие годы Вы преданно служите искусству, подаете пример вдохновенного творческого труда», — подчеркнул Путин.

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. В 1964 году окончила актерский факультет ВГИКа, после чего вошла в труппу столичного Театра-студии киноактеров. Дебютировала в фильме режиссера Юлия Карасика «Дикая собака динго», который получил главный приз на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. Всего Польских снялась в более чем 160 фильмах.