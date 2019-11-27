На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

Фото: СК РФ

В Краснодарском крае началась проверка из-за гибели четырех человек в результате пожара, сообщается на сайте регионального СК.

По предварительным данным, ранним утром 27 ноября очевидец, проезжавший мимо на автомобиле, обратил внимание на горящую хозяйственную постройку около теплиц в хуторе Песчаном, о чем сообщил в службу МЧС. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела четырех человек, которые проживали в постройке.

По версии следствия, причиной пожара стала неисправность самодельной печи «буржуйки». В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю РБК сообщили, что площадь пожара в хозяйственной постройке составила 60 кв. м.

26 ноября при пожаре в городе Ужур Красноярского края погибли четыре человека. Отмечалось, что загорелся одноэтажный двухквартирный деревянный жилой дом, имевший печное отопление.



