Папа римский отправил телеграмму Путину с благословением для россиян

Папа римский Франциск (Фото: EPA / ТАСС)

Папа римский Франциск отправил телеграммы с пожеланиями процветания и благословениями лидерам стран, над которыми пролетал во время возвращения из Японии в Ватикан, сообщает пресс-служба Святого престола.

Самолет, на котором Франциск летел из Токио в Рим, приземлился в международном аэропорту Фьюмичино в 16:15 по местному времени. По пути он пролетел над одиннадцатью странами — над Россией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Чехией, Австрией, Словенией, Хорватией и Италией.

«Как обычно, папа отправил главам этих государств приветственные телеграммы», — сообщает Святой престол. В телеграммах он благословил жителей этих стран и пожелал им процветания и мира.

Кроме того, улетая из Токио, Франциск направил послание императору Японии Нарухито, в котором он поблагодарил народ Японии за «теплый прием и щедрое гостеприимство».

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