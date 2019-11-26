Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже Политика, 23:03 Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20 Общество, 23:01 «Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из еврокубков Спорт, 22:52 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 22:51 Папа римский отправил телеграмму Путину с благословением для россиян Общество, 22:34 Шнуров назвал российское общество агрессивным Общество, 22:25 Эксперты оценили отмену Путиным детских пособий в 50 руб. Общество, 22:15 Reuters узнал об отказе Турции одобрить план НАТО на случай атаки России Политика, 22:10 Факультет МГУ ответил на сообщения о «пытках студента сотрудниками ФСБ» Политика, 22:04 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 21:59 Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче Общество, 21:58 Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком» Финансы, 21:47 Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 21:30 В Россию привезли 3,1 тыс. упаковок незарегистрированного «Диазепама» Общество, 21:28
Общество ,  
0 
Папа римский отправил телеграмму Путину с благословением для россиян
Папа римский Франциск (Фото: EPA / ТАСС)

Папа римский Франциск отправил телеграммы с пожеланиями процветания и благословениями лидерам стран, над которыми пролетал во время возвращения из Японии в Ватикан, сообщает пресс-служба Святого престола.

Самолет, на котором Франциск летел из Токио в Рим, приземлился в международном аэропорту Фьюмичино в 16:15 по местному времени. По пути он пролетел над одиннадцатью странами — над Россией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Чехией, Австрией, Словенией, Хорватией и Италией.

«Как обычно, папа отправил главам этих государств приветственные телеграммы», — сообщает Святой престол. В телеграммах он благословил жителей этих стран и пожелал им процветания и мира.

Кроме того, улетая из Токио, Франциск направил послание императору Японии Нарухито, в котором он поблагодарил народ Японии за «теплый прием и щедрое гостеприимство».

Материал дополняется

Теги: Папа Римский
Материалы по теме
Папа римский Франциск направил приветствие Путину по пути из Японии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter