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Факультет МГУ ответил на сообщения о «пытках студента сотрудниками ФСБ»
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Администрация философского факультета Московского государственного университета не владеет информацией для подтверждения или опровержения сообщений СМИ о том, что студент первого курса Марат Нигматулин подвергся пыткам. Об этом РБК заявили в пресс-службе факультета.

«21, 22, 25 ноября Марат посещал занятия, обращался в администрацию по учебным вопросам, однако не сообщал о тех событиях, которые ротируются средствами массовой информации», — сказали на факультете. Там уточнили, что администрация факультета также планирует обратиться в правоохранительные органы, для того чтобы «эти сведения получили правовую оценку».

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что Нигматулин написал заявление на имя ректора МГУ Виктора Садовничего, в котором рассказал, что двое мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ, били его и резали ему руки ножом в библиотеке университета, требуя признания в участии в террористической деятельности. По словам студента, когда он отказался пройти с мужчинами, они начали бить его по почкам и коленям и силой потащили в один из читальных залов библиотеки.

«Они начали требовать, чтобы я написал явку с повинной, где рассказал о том, что я будто бы «создал террористическую организацию численностью в сто человек», — цитирует телеканал заявление Нигматулина. Как сообщил «Дождю» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, который представляет интересы Нигматулина, заявление также подано в отдел МВД по району Раменки.

По информации телеканала, в 2018 году против Нигматулина завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма за расклейку листовок с логотипом «Революционные школьники».

Теги: МГУ, пытки, ФСБ
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