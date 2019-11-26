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В Москве задержали подозреваемых в нападении с ножом
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Столичная полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на мужчину на юге-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в 15.30 мск на Шоссейной улице. Злоумышленники ранили мужчину острым предметом и скрылись с места происшествия на автомобиле «Лада Приора». Пострадавшего направили в больницу.

Ранее источники «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что мужчину ранили ножом. По данным собеседников двух агентств в правоохранительных органах, нападавших пострадавший описал как глухонемых.

После происшествия полиция объявила план «Перехват» и остановила машину с беглецами. Задержанных доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Правоохранительные органы ведут работу, чтобы установить обстоятельства происшествия, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Теги: новости РБК, нападение, Москва
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