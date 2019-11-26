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В Санкт-Петербурге в жилом доме произошел хлопок газовой плиты
Фото: peterburggaz.ru

В одной из квартир на втором этаже жилого дома на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге произошел хлопок газа, пострадавших нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

В результате инцидента в комнате вышибло оконную раму, уточнили в ведомстве. «Пострадавших нет, жильцы квартиры вышли на улицу самостоятельно, их осмотрели, все нормально. Других разрушений, кроме оконной рамы, нет», — рассказали в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия работают специалисты газовой службы, которые определят причину случившегося.

В «ПетербургГазе» порталу «Мойка 78» сообщили, что ЧП в жилом доме на проспекте Просвещения является зоной ответственности другой обслуживающей организации.

По словам одного из жильцов дома, хлопок на кухне произошел при приготовлении пищи. В квартире в момент инцидента находились два человека. По предварительным данным, из жилой девятиэтажки в целях безопасности были эвакуированы 17 человек.

Теги: хлопок газа, квартира, МЧС, новости РБК
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