Песков опроверг встречу в Кремле по возможным санкциям WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о готовящемся в Кремле круглом столе c главами спортивных федераций по вопросу возможных санкций против российских спортсменов, ранее озвученных исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее портал «Чемпионат» со ссылкой на источник писал, что руководители спортивных федераций должны обсудить в Кремле новые рекомендации WADA. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила РБК эту информацию, заявив, что ее пригласили в администрацию президента 28 ноября.

25 ноября Всемирное антидопинговое агентство получило от комитета по соответствию (CRC) рекомендацию отстранить Россию от участия в спортивных мероприятиях на четыре года из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. При этом российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале, предлагается выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Неделей ранее комитет WADA предложил исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство, окончательное решение по которому будет принято 9 декабря в Париже.



