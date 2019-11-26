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Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы». Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют покупателям проверить товар со скидкой у других продавцов. «Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также указали, что слишком низкая цена на тот или иной товар может указывать на то, что он контрафактный или фальсифицированный. В таких случаях покупателям стоит запросить у продавца сведения, подтверждающие безопасность товаров.

Также в Роспотребнадзоре призвали обратить внимание на цену за доставку товара до его оплаты: большая скидка может быть достигнута за счет дорогой доставки.

«Если вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае, если товар не будет доставлен в срок, вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику (агрегатору)», — сообщили специалисты.

При покупке Роспотребнадзор советует выяснить, в какие сроки товар должен быть доставлен. Также продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.

Понятие «черная пятница» зародилось в США в 1960-х годах как неформальное название пятницы после Дня благодарения для обозначения начала сезона праздничных покупок перед Рождеством. Затем распродажи обрели популярность по всему миру и проводятся ежегодно в четвертый четверг ноября. В России «черная пятница» впервые прошла в 2013 году.

Теги: Роспотребнадзор, распродажа, «черная пятница»
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