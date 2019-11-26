США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море

США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море

США и Болгария разработают «дорожную карту» для противостояния угрозам безопасности в Черноморском регионе. Об этом говорится в тексте совместного заявления американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Текст документа опубликован на сайте Госдепартамента США и сайте болгарского премьера.

Как следует из текста заявления, цель создания десятилетней «дорожной карты» — развитие сотрудничества между Вашингтоном и Софией в сфере обороны для противостояния «морским, гибридным и киберугрозам» в Черном море. Согласно документу, «дорожная карта» позволит поддержать усилия Болгарии по модернизации за счет оказания помощи в сфере безопасности, облегчения доступа к оборонным технологиям США, а также увеличения масштаба военных учений, обучения и взаимодействия.

В заявлении отмечается обеспокоенность США «ситуацией с безопасностью» в Черноморском регионе, а также приветствуется предложение Болгарии о создании в Варне координационного центра в поддержку инициативы «адаптированного присутствия» (Tailored Forward Presence) НАТО.

Помимо этого, в документе говорится о сотрудничестве в энергетической сфере. Как следует из текста заявления, страны намерены укреплять энергетическую безопасность Болгарии.