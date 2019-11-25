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В Израиле умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец

Советский писатель, журналист и диссидент Михаил Хейфец умер в Иерусалиме в возрасте 85 лет. Об этом со ссылкой на его дочь сообщает израильский «9-й канал».

Дочь диссидента рассказала, что у него были хронические заболевания почек и сердца.

Михаил Хейфец родился в Ленинграде в 1934 году. Учился на литературном факультете Пединститута им. А.Герцена, после чего работал учителем литературы и истории в школе.

В 1974 году Хейфеца обвинили в антисоветской пропаганде и агитации (ст. 70 УК РСФСР). Его осудили на 4 года колонии и еще на 2 года поселения. Поводом для приговора стало предисловие к «самиздатскому» пятитомнику Иосифа Бродского, с которым он дружил, а также изготовление и хранение ряда запрещенных книг. Во время отбытия срока ему удалось написать три книги, которые затем напечатали в Париже.

После освобождения в 1980 году Хейфец переехал в Израиль, где продолжил журналистскую и писательскую работу. Он выпустил более 15 исторических, публицистических и философских книг, включая «Цареубийство в 1918 году», «Ханна Арендт судит XX век» и «Книга счастливого человека».

Теги: Израиль, писатель
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