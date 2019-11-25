Кремль отреагировал на идею расширить пределы самообороны

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Законопроект об изменении правил самообороны, который намеревается внести в Госдуму лидер ЛДПР Владимир Жириновский, совсем новый, и в Кремле пока нет по нему позиции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как внесут в Думу, начнется экспертная проработка. Тогда уже будет формироваться какая-то позиция», — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что планирует предложить внести поправки в ст. 37 УК РФ (необходимая оборона). Согласно проекту текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия или от угрозы его применения, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.

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