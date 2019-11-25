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Курганская епархия ответила на отказ крестить девочку с родимым пятном
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Курганская епархия поможет семье девочки с большим родимым пятном после отказа священника ее крестить, заявили РБК в пресс-службе епархии.

«Если мама девочки обратится, мы всячески поможем. Пока она не обращалась за помощью», — сообщили в пресс-службе.

В епархии также добавили, что ситуация, когда священник отказывает в крещении из-за родимого пятна, абсолютно недопустима. «Мы пока не знаем, что это был за священник, но так поступать нельзя», — отметили в епархии, уточнив, что это планируют выяснить и принять дисциплинарные меры.

«Несомненно, крещение будет совершено, ни о каких пожертвованиях речи даже не идет. Человек в такой тяжелой ситуации, мы будем обсуждать помощь, в том числе материальную», — заключили в пресс-службе.

Ранее об отказе в крещении девочке с большим родимым пятном в Кургане сообщал со ссылкой на мать девочки портал Ura.ru. Мама девочки также рассказала «РИА Новости», что священник отказался крестить ребенка из-за возможной негативной реакции других родителей и предложил сделать это отдельно за 4 тыс. руб. По информации «Комсомольской правды» девочка родилась в мае этого года с родимым пятном, которое занимало 80% тела.

Теги: Курган, епархия, крещение, новости РБК
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