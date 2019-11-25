В поезде № 25, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, в ночь на 25 ноября умер пассажир. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК»), которая отвечает за пассажирские перевозки.

О том, что мужчина в одном из купе в вагоне № 15 не подает признаков жизни, сообщила проводникам и начальнику поезда его соседка. Это произошло около пяти часов утра.

«Поездной бригадой были оперативно вызваны медики и сотрудники полиции, которые констатировали смерть пассажира», — сообщили в пресс-службе.

Причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы.