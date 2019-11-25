В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену

В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.

СК указывает, что инцидент произошел вечером 24 ноября рядом с жилым домом на Волгоградском проспекте. Мужчина нанес бывшей супруге ножевое ранение. Женщине оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Дело, открытое полицией по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), передано в Главное следственное управление СК по Москве. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого.