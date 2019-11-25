Общество , 25 ноя, 16:18
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В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
СК указывает, что инцидент произошел вечером 24 ноября рядом с жилым домом на Волгоградском проспекте. Мужчина нанес бывшей супруге ножевое ранение. Женщине оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Дело, открытое полицией по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), передано в Главное следственное управление СК по Москве. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого.