Актер Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации

Дмитрий Ульянов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Актер Дмитрий Ульянов в разговоре с РБК назвал неправдой сообщения СМИ о своей госпитализации.

«Нет, все отлично. Все хорошо. Это неправда. Сейчас я дома», — сказал он РБК.

Ранее о госпитализации Ульянова сообщили Telegram-каналы «112» и Mash, а также телеканал РЕН ТВ, «Пятый канал» и другие.

Как писал «Пятый канал», врачи заподозрили у актера инсульт после того, как он пожаловался на боли и головокружение во время ходьбы, а приехавшие на вызов врачи скорой помощи приняли решение о его госпитализации.

Дмитрий Ульянов — актер театра и кино. Родился в Москве, в 1972 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Известен своими ролями в фильмах «Богиня: Как я полюбила», «Остров ненужных людей», «72 метра» и других.