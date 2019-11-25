В Верхоянске приостановили занятия в школе из-за 50-градусного мороза

В городе Верхоянске (Якутия) приостановили занятия для учащихся первых-седьмых классов из-за температуры ниже минус 50 градусов, сообщила и.о. директора школы им. М.Л.Новгородова Галина Дабанова, передает «РИА Новости».

В школе учатся 207 детей, при этом занятия для всех отменяются при минус 55 градусов, сказала она. В понедельник, 25 ноября, температура в городе опустилась до минус 51 градуса, и в школе объявили актированный день для учеников с первого по седьмой класс, сообщила Дабанова.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 15:00 (09:00 мск) температура в Верхоянске опустилась до минус 52 градусов.

В районе Верхоянска и Оймякона находится первый полюс холода — одна из самых холодных точек Северного полушария. Температура в этом районе опускалась до минус 70 градусов. Второй полюс холода расположен над Гренландией и северо-востоком Северной Америки.