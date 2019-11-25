Лидер партии «5.10» назвал Украину «святой землей протославян»

Геннадий Балашов (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Украина является «святой землей протославян» и должна стать центром паломничества для славян со всего мира, заявил бывший депутат Верховной рады и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в своей статье на портале «Корреспондент».

По его мнению, в сознании украинцев должен произойти сдвиг, чтобы они вернули «чувство собственного достоинства». «Люди должны понять: Украина не окраина Европейского союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян», — заявил Балашов.

Экс-депутат добавил, что Украину должны посетить славяне со всего мира. «Каждый, кто считает себя славянином, должен посетить святую землю протославян. Но кто поедет в неблагополучную страну?» — написал политик. По его мнению, чтобы превратиться в «золотую Мекку» славян, Украине необходимо стать «богатой и прогрессивной»: в ней нужно ввести «самые выгодные условия» для бизнеса и создать «свободный рынок и налоговый рай». После экономических изменений «на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять», написал Балашов, отметив, что историческая миссия Киева заключается в объединении всех славянских племен на основе общей древней культуры.

Балашов — депутат Верховной рады третьего созыва (1998–2002 годы), возглавляет партию «5.10», созданную в 2014 году и отстаивающую либертарианские принципы. В 2019 году на внеочередные парламентские выборы в июле партия не выдвигалась. Политик выступает за евроинтеграцию Украины и является автором идеи реформы налогообложения, при которой в стране должно остаться только два налога — 5-процентный НДС и 10-процентный НДФЛ.