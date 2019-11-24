Перевозившую три тонны кокаина подлодку задержали в Испании

Гражданская гвардия Испании совместно с полицией и таможенной службой задержала в муниципалитете Кангас (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия) подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, подлодка прибыла в этот регион из Южной Америки. В ходе операции были задержаны три члена экипажа, однако одному из них удалось сбежать. Сейчас полиция ведет его поиск. Правоохранители не исключают, что экипаж избавился от части перевозимого груза.

Как сообщает телеканал La Sexta, во время спецоперации по задержанию

экипаж судна попытался затопить лодку. Однако специалистам удалось поднять ее на поверхность.

Издание El Pais сообщает, что подлодка была произведена в Гайане и находилась в эксплуатации несколько лет. Субмарину перехватили у побережья Алдана, второго городского центра муниципалитета Кангас-ду-Моррасо (Понтеведра), отмечает издание.

При этом, по информации газеты La Voz de Galicia, точкой отправления подлодки стала Португалия.