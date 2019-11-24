В Сеуле в возрасте 28 лет умерла южнокорейская певица Гу Хара

В Сеуле в возрасте 28 лет умерла южнокорейская певица Гу Хара

Гу Хара (Фото: Wong Maye-E / AP)

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла в возрасте 28 лет. Об этом сообщает издание Newsweek.

Девушку обнаружили мертвой в своем доме в Сеуле. О причинах смерти не сообщается. По факту инцидента полиция начала расследование.

Накануне, 23 ноября, Хара разместила в своем Instagram фотографию с подписью «Спокойной ночи!».

Издание отмечает, что в мае 2019 года Хара пыталась покончить с собой — тогда девушку в бессознательном состоянии обнаружил ее менеджер, после чего певицу отправили в больницу.

В период с 2008 по 2016 годы Гу Хара была участницей южнокорейской поп-группы Kara. Помимо деятельности в группе, Хара также снималась в телесериалах, ее дебютом стало участие в «Городском охотнике» (2011). В июле 2015 года Хара дебютировала в качестве сольной исполнительницы с альбомом Alohara.