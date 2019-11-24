Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на странице Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Facebook.

На счету Бабаева более 50 сыгранных спектаклей, среди них — «Школа скандала», «Госпожа министерша», «Наполеон и корсиканка», «Последняя любовь», «Мнимый больной» и другие.

«Его герои — обаятельные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов... Именно спектакль «Последняя любовь» стал последним для выдающегося актера», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что дата прощания и похорон будет названа позднее.

Давид Бабаев родился 14 июля в Махачкале (Дагестан). В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, где впоследствии он преподавал на кафедре разговорного жанра.

С 1972 года выступал в Театре имени Леси Украинки, где был ведущим актером на протяжении почти 50 лет. Награжден орденом «За заслуги» III степени (2003 год) и II степени (2011 год).