Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым

Хип-хоп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC) оштрафовали за мат во время музыкального баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом Алексеев сообщил в своем Instagram.

Музыкант опубликовал фото с двумя сотрудниками полиции и написал: «Спасибо вам, что у меня есть на это деньги».

Штраф также получил и Шнуров, сообщает The Flow. Обоим музыкантам пришлось заплатить по 500 руб.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Выступление Noize MC и Шнурова прошло вечером 23 ноября на стадионе «ЦСКА Арена». Победителей выбирали зрители. Баттл со счетом 4:3 выиграл лидер «Ленинграда».