Общество , 24 ноя, 13:53
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Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым
Хип-хоп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC) оштрафовали за мат во время музыкального баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом Алексеев сообщил в своем Instagram.
Музыкант опубликовал фото с двумя сотрудниками полиции и написал: «Спасибо вам, что у меня есть на это деньги».
Штраф также получил и Шнуров, сообщает The Flow. Обоим музыкантам пришлось заплатить по 500 руб.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Выступление Noize MC и Шнурова прошло вечером 23 ноября на стадионе «ЦСКА Арена». Победителей выбирали зрители. Баттл со счетом 4:3 выиграл лидер «Ленинграда».