Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент пожелал ему здоровья, вдохновения и воплощения намеченных планов.

Путин отметил, что проекты Кустурицы отличает «почерк настоящего мастера и творца». Кроме того, президент добавил, что усилия кинорежиссера по укреплению международного сотрудничества и сохранению исторической правды вызывают глубокое уважение.

В ноябре 2016 года Путин вручил Кустурице орден Дружбы. Режиссер получил его за «значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».



Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд».