В Самарской области три человека погибли в ДТП с бензовозом

В Самарской области три человека погибли в ДТП с бензовозом

В Самарской области произошло ДТП, в котором погибло три человека, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, инцидент произошел на 59 км дороги Самара-Димитровград-Ульяновск в Красноярском районе 24 ноября. Водитель KIA Sportage выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом Scania.

Грузовой автомобиль от удара съехал в кювет и загорелся. В результате аварии водитель бензовоза 1981 года рождения, водитель и пассажир кроссовера умерли на месте ДТП.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, которые устанавливают подробности произошедшего.