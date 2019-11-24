В заповеднике на острове Борнео умер последний в Малайзии суматранский носорог, передает газета The Washington Post.

25-летняя самка по кличке Иман скончалась от рака. По данным Всемирного фонда дикой природы, всего в мире осталось менее 80 представителей редкого вида. Суматранский носорог считается ближайшим родственником вымершего волосатого носорога, вымершего 8-14 тыс. лет назад. Ранее вид населял тропические леса по всей Азии, сейчас же он находится на грани исчезновения и обитает только в дикой природе в Индонезии.

Суматранский носорог — самый мелкий представитель семейства носороговых, имеет два рога, один из которых недоразвит. С 2011 года ученые Малайзии пытаются разводить вид в неволе путем искусственного оплодотворения, но пока безуспешно, передает Daily Mail. Отмечается, что специалисты взяли яйцеклетки Иман для возможного размножения.