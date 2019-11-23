Медведев попросил стесняющихся членства в «Единой России» уйти из партии

Председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев раскритиковал партийцев, участвующих в выборах как самовыдвиженцы. Об этом он заявил на 19-м съезде политической силы в субботу, 23 ноября, передает корреспондент РБК.

«Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, члены партии скорее запутали избирателя и не помогли своему избранию. Там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результаты были выше», — заявил глава кабмина.

По словам Медведева, кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. «А тот, кто стесняется, должен уйти из партии и освободить место для других», — добавил глава партии.

Он отметил, что предстоящий год «Единая Россия» должна посвятить подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, и «сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов».

На прошедших в сентябре выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» получила первые места везде, кроме Хабаровского края. В Москве все члены «Единой России» участвовали в выборах в городской парламент в качестве самовыдвиженцев и также сократили свой результат, в частности, одномандатный округ проиграл сопернику глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский.