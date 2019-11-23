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Пенс прибыл с необъявленным визитом в иракский Курдистан

Вице-президент США Майк Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак, чтобы встретится с президентом Южного Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщает агентство AP.

Пенс прилетел в Эрбил на военном грузовом самолете С-17, чтобы сохранить свой визит в секрете. Как пишет агентство, визит вице-президент совершает для того, чтобы «успокоить» союзников США после того, как Вашингтон объявил о выводе войск из Сирии, а турецкая армия начала наступление на курдские отряды в этой стране. Агентство со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что визит Пенса призван заверить приверженность администрации Трампа к альянсу с курдами в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», а также «уделить внимание внешней политике» на фоне разворачивающейся в Вашингтоне «драме импичмента».

В ходе поездки Пенс посетил военную авиабазу Аль-Асад, с которой американцы начали операцию по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади, а также обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Адель Абдель Махди ситуацию с протестами в стране.

По данным Reuters, иракский премьер заявил Пенсу, что «работает над избежанием насилия» против участников протеста и намерен соблюдать права мирных демонстрантов.

9 октября Анкара начала операцию на границе с Сирией, направленную против вооруженных формирования сирийских курдов, которых турки считают террористами. Вашингтон не стал принимать прямое участие в конфликте и распорядился вывести американские войска из зоны проведения операции. Наступление было прекращено после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин подписали в Сочи соглашение, позволяющее курдам мирно покинуть приграничную зону на северо-востоке Сирии.

Теги: курды, Майк Пенс, США, Ирак
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