«Единая Россия» провела перестановки в высшем и генеральном советах

«Единая Россия» на 19-м съезде в субботу, 23 ноября, провела ротацию в составе высшего и генерального советов партии, передает корреспондент РБК.

Из состава Высшего совета партии вывели депутата Госдумы Александра Карелина, который вошел в президиум генсовета, гимнаста Алексея Немова, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, который не может входить в руководящие органы партии, являясь членом СПЧ, а также экс-главу медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александра Караськова в связи с арестом по делу о хищении более 1 млрд руб.



Список членов Высшего совета был дополнен кандидатурами зампреда Промсвязьбанка Владимира Катренко, главы Адыгеи Муратом Кумпиловым, губернатором Тюменской области Александром Моором, депутатами Госдумы Зелимханом Муцоевым и Ириной Родниной.

В Генеральный совет «Единой России» вошли недавно возглавившие региональные отделения партии губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Башкирии Радий Хабиров и глава Мурманской области Андрей Чибис.

В состав ключевого органа партии — президиума Генсовета — ввели бывшего замгубернатора Ленинградской области Сергея Перминова, который станет новым заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а также губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Исключили из президиума, но оставили в составе самого Генсовета главу московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, проигравшего на выборах в Мосгордуму, и заместителя Турчака Виктора Селиверстова, который покинет свой партийный пост. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Селиверстов может возглавить Межрегиональный координационный совет партии по ЦФО.