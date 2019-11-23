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«Единая Россия» провела перестановки в высшем и генеральном советах

«Единая Россия» на 19-м съезде в субботу, 23 ноября, провела ротацию в составе высшего и генерального советов партии, передает корреспондент РБК.

Из состава Высшего совета партии вывели депутата Госдумы Александра Карелина, который вошел в президиум генсовета, гимнаста Алексея Немова, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, который не может входить в руководящие органы партии, являясь членом СПЧ, а также экс-главу медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александра Караськова в связи с арестом по делу о хищении более 1 млрд руб.

Список членов Высшего совета был дополнен кандидатурами зампреда Промсвязьбанка Владимира Катренко, главы Адыгеи Муратом Кумпиловым, губернатором Тюменской области Александром Моором, депутатами Госдумы Зелимханом Муцоевым и Ириной Родниной.

В Генеральный совет «Единой России» вошли недавно возглавившие региональные отделения партии губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Башкирии Радий Хабиров и глава Мурманской области Андрей Чибис.

В состав ключевого органа партии — президиума Генсовета — ввели бывшего замгубернатора Ленинградской области Сергея Перминова, который станет новым заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а также губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Исключили из президиума, но оставили в составе самого Генсовета главу московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, проигравшего на выборах в Мосгордуму, и заместителя Турчака Виктора Селиверстова, который покинет свой партийный пост. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Селиверстов может возглавить Межрегиональный координационный совет партии по ЦФО.

Ранее на съезде «Единой России» выступил президент России Владимир Путин, который потребовал от партийцев перестать «прикрываться популизмом», а также решать острые вопросы своими силами и «терзать» для этого чиновников. В ходе заседания глава «Единой России» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главе Крыма Сергею Аксенову, врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву, губернатору Брянской области Александр Богомазу и другим.

Теги: «Единая Россия», партия, Владимир Путин
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